В Польше оставили под стражей украинца, подозреваемого в убийстве священника

Окружной суд в Перемышле постановил оставить под стражей на три месяца 31-летнего гражданина Украины. Его подозревают в убийстве священника и покушении на убийство ещё четырёх человек на территории монастыря бенедиктинок в польском городе Ярослав.

По информации Окружной прокуратуры в Перемышле, решение районного суда в Ярославе от 26 сентября о трехмесячном предварительном заключении остается в силе. В связи с состоянием здоровья подозреваемого его будут по-прежнему содержать в психиатрическом стационаре с усиленным режимом охраны.

Как сообщал «Укринформ», прокуратура Перемышля предъявила обвинение 31-летнему гражданину Украины Игорю М., который, по данным следствия, 24 сентября напал с ножом на людей на территории монастыря бенедиктинок в Ярославе Подкарпатского воеводства.

По данным следствия, мужчина взял нож на монастырской кухне и напал на пятерых человек — четырех мужчин и женщину. Священник, пытавшийся остановить нападавшего, скончался. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице Ярослава. Раненая женщина находится в больнице города Пшеворск, еще один пострадавший после оказания помощи покинул больницу в Перемышле.

По данным следствия, Игорь М. въехал в Польшу из Германии в ночь на 23 сентября. Он планировал пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Корчова-Краковец, однако не смог этого сделать, поскольку у автомобиля не было обязательной страховки. Машину задержали и эвакуировали в Ярослав, туда же отправился и мужчина. Но вместо того, чтобы забрать автомобиль, он направился в монастырь бенедиктинок.

Прокуратура допросила пограничников, непосредственных свидетелей нападения и потерпевших.

Фигурант из-за состояния здоровья не мог участвовать в процессуальных действиях. Психиатры обнаружили у него симптомы острого полиморфного психотического расстройства. Был ли мужчина вменяем в момент нападения, должна установить отдельная экспертиза в рамках расследования.

Суд не удовлетворил апелляцию защиты об аресте Игоря М. на три месяца, сообщается со ссылкой на Wirtualna Polska.

Напомним, что в Польше украинец напал с ножом на людей в монастыре, есть погибший.

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