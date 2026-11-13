В Польше Министерство энергетики установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать в субботу, воскресенье и понедельник. Литр бензина А-95 будет стоить не более 6,02 злотого, бензина А-98 — 6,66 злотого, а дизельного топлива — 7,52 злотого.

Цены ниже пятничных

Новые предельные ставки ниже цен, действовавших в пятницу. Тогда максимальная стоимость литра бензина А-95 составляла 6,06 злотого, бензина А-98 — 6,68 злотого, дизельного топлива — 7,54 злотого. Следующее сообщение министра энергетики о максимальных ценах должно быть опубликовано в понедельник и определит ставки на вторник, сообщает RMF24.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Программа ограничения цен

Ограничения являются частью третьего этапа правительственного пакета Ceny Paliwa Niżej, или CPN, направленного на сдерживание роста цен на автозаправочных станциях и снижение расходов водителей на заправку. Механизм ввели после вступления в силу норм о налоге на сверхприбыли топливных компаний.

За несоблюдение установленных максимальных цен продавцам грозит штраф до 1 млн злотых. Первый этап программы запустили в конце марта на фоне роста цен на нефть из-за конфликта США и Израиля с Ираном: тогда временно снизили НДС и акциз на топливо, а также ввели механизм предельной цены. Второй этап действовал в августе без снижения акциза. По планам правительства, пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость может составить около 5 млрд злотых.

Читай нас в