波兰下调三天燃油最高限价——RMF24

波兰能源部设定了新的燃油最高价格，将于周六、周日和周一生效。每升A-95汽油价格不超过6.02兹罗提，A-98汽油不超过6.66兹罗提，柴油不超过7.52兹罗提。

价格低于周五

新的最高限价低于周五实施的价格。当时，每升A-95汽油的最高价格为6.06兹罗提，A-98汽油为6.68兹罗提，柴油为7.54兹罗提。据RMF24报道，能源部长关于最高价格的下一份公告应于周一发布，并将确定周二的价格。

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价格限制计划

这些限制是政府Ceny Paliwa Niżej（即CPN）一揽子计划第三阶段的一部分，旨在遏制加油站价格上涨并降低驾驶员的加油成本。该机制是在针对燃油公司超额利润征税的规定生效后推出的。

未遵守既定最高价格的销售商将面临最高100万兹罗提的罚款。该计划第一阶段于3月底启动，当时由于美国和以色列与伊朗之间的冲突，油价上涨：当局暂时下调了燃油增值税和消费税，并引入了最高限价机制。第二阶段于8月实施，未下调消费税。根据政府计划，燃油价格支持一揽子措施将持续至2026年底，其成本可能约为50亿兹罗提。

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