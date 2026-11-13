W Polsce Ministerstwo Energii ustaliło nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Litr benzyny A-95 będzie kosztował nie więcej niż 6,02 zł, benzyny A-98 — 6,66 zł, a oleju napędowego — 7,52 zł.

Ceny niższe niż w piątek

Nowe maksymalne stawki są niższe od cen obowiązujących w piątek. Wówczas maksymalna cena litra benzyny A-95 wynosiła 6,06 zł, benzyny A-98 — 6,68 zł, a oleju napędowego — 7,54 zł. Kolejny komunikat ministra energii o maksymalnych cenach ma zostać opublikowany w poniedziałek i określi stawki na wtorek, informuje RMF24.

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Program ograniczania cen

Ograniczenia są częścią trzeciego etapu rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN, którego celem jest powstrzymanie wzrostu cen na stacjach paliw i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm wprowadzono po wejściu w życie przepisów dotyczących podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen sprzedawcom grozi kara do 1 mln zł. Pierwszy etap programu uruchomiono pod koniec marca w związku ze wzrostem cen ropy naftowej spowodowanym konfliktem USA i Izraela z Iranem: wówczas tymczasowo obniżono VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadzono mechanizm ceny maksymalnej. Drugi etap obowiązywał w sierpniu bez obniżki akcyzy. Zgodnie z planami rządu pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

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