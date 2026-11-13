У Польщі знизили граничні ціни на пальне на три дні — RMF24

У Польщі Міністерство енергетики встановило нові максимальні ціни на пальне, що діятимуть у суботу, неділю та понеділок. Літр бензину А-95 коштуватиме не більш як 6,02 злотого, бензину А-98 — 6,66 злотого, а дизельного пального — 7,52 злотого.

Ціни нижчі за п’ятничні

Нові граничні ставки нижчі за ціни, чинні у п’ятницю. Тоді максимальна вартість літра бензину А-95 становила 6,06 злотого, бензину А-98 — 6,68 злотого, дизельного пального — 7,54 злотого. Наступне повідомлення міністра енергетики про максимальні ціни має бути опубліковане в понеділок і визначатиме ставки на вівторок, повідомляє RMF24.

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Програма обмеження цін

Обмеження є частиною третього етапу урядового пакета Ceny Paliwa Niżej, або CPN, спрямованого на стримування зростання цін на автозаправних станціях та зниження витрат водіїв на заправку. Механізм запровадили після набуття чинності норм про податок на надприбутки паливних компаній.

За недотримання встановлених максимальних цін продавцям загрожує штраф до 1 млн злотих. Перший етап програми запустили наприкінці березня на тлі зростання цін на нафту через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном: тоді тимчасово знизили ПДВ і акциз на пальне та ввели механізм граничної ціни. Другий етап діяв у серпні без зниження акцизу. За урядовими планами, пакет підтримки цін на пальне діятиме до кінця 2026 року, а його вартість може становити близько 5 млрд злотих.

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