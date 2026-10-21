В Польше депутата Львовского областного совета Святослава Шеремету внесли в реестр нежелательных лиц с запретом на въезд и пребывание в странах Шенгенской зоны до 20 октября 2031 года. Как сообщает RMF24, решение будет действовать пять лет и распространяется не только на Польшу, но и на все государства Шенгенской зоны.

Решение польских властей

Представление о внесении Шереметы в перечень нежелательных лиц подал глава польской дипломатии Радослав Сикорский. Позднее глава польского МВД Марцин Кервиньский сообщил, что соответствующее решение было принято.

Польские власти связали этот шаг с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, ее командира Романа Шухевича и деятеля Организации украинских националистов Олега Ольжича. По данным издания, инициатором такого решения был Шеремета.

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Реакции и позиция Шереметы

Решение Львовского областного совета критиковали польский Институт национальной памяти, представители власти и парламентарии различных политических сил. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что этот шаг вредит Украине и помогает тем, кто желает ей зла. Заместительница руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук также выступила против решения и призвала львовских депутатов не принимать решения, способные навредить отношениям с Польшей.

Шеремета является депутатом Львовского областного совета от партии «Европейская солидарность», а также секретарем украинской межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти. Он заявил Zaxid.net, что подобные решения об отмечании Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича ранее принимали и другие областные советы. По его словам, решение Львовского областного совета не было направлено против Польши или поляков. В 2017 году Шеремета уже получал запрет на въезд в Польшу.

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