20 октября, в Международный день ленивца, в Конгресс США внесли двухпартийный законопроект о запрете импорта диких ленивцев в страну. Инициативу предложили после гибели 58 из примерно 69 ленивцев, завезенных в туристическое учреждение Sloth World во Флориде, сообщает Mongabay.

Условия законопроекта

Документ называется Stopping Legalized Organized Trafficking and Harm to Sloths Act, или SLOTHS Act. Его внесли представитель Демократической партии от Флориды Максвелл Алехандро Фрост и республиканка Лорел Ли. Законопроект предусматривает исключение для ограниченного ввоза живых ленивцев в учреждения, аккредитованные Ассоциацией зоопарков и аквариумов, исключительно для разведения.

Также предлагается разрешить импорт мертвых ленивцев для научных исследований. В случае принятия закона незаконный ввоз животных может караться штрафом до 100 тысяч долларов.

Гибель животных и торговля

В августе расследование в отношении Sloth World пришло к выводу, что смерти ленивцев не были следствием преступных действий или ненадлежащего ухода. В то же время судебно-медицинский патолог обнаружил у животных схожую картину заболеваний, затрагивавших несколько систем органов.

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По данным двух неправительственных организаций из Коста-Рики — Sloth Conservation Foundation и Sloth Institute, — в 2011–2021 годах в США завезли более 1 100 ленивцев, то есть более 100 животных ежегодно. Представители организаций заявили, что большинство ленивцев попадает в придорожные зоопарки, где посетителям разрешают держать их и взаимодействовать с ними.

Контроль международной торговли

Международная торговля регулируется лишь для двух из шести известных видов ленивцев — для их перемещения требуются разрешения в соответствии с Конвенцией CITES. Один из видов, защищенных CITES, находится под критической угрозой исчезновения, а еще один вид, не включенный в перечень CITES, имеет статус находящегося под угрозой исчезновения.

Основательница Sloth Conservation Foundation Ребекка Клифф заявила, что до 90% ленивцев, отлавливаемых для торговли дикими животными, погибают во время отлова и транспортировки.

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