20 października, w Międzynarodowy Dzień Leniwca, w Kongresie USA złożono ponadpartyjny projekt ustawy o zakazie importu dzikich leniwców do kraju. Inicjatywę zaproponowano po śmierci 58 z około 69 leniwców sprowadzonych do obiektu turystycznego Sloth World na Florydzie, informuje Mongabay.

Warunki projektu ustawy

Dokument nosi nazwę Stopping Legalized Organized Trafficking and Harm to Sloths Act, czyli SLOTHS Act. Został złożony przez demokratycznego przedstawiciela Florydy Maxwella Alejandro Frosta oraz republikankę Laurel Lee. Projekt ustawy przewiduje wyjątek dla ograniczonego importu żywych leniwców do instytucji akredytowanych przez Association of Zoos and Aquariums, wyłącznie w celu hodowli.

Proponuje się również zezwolić na import martwych leniwców do badań naukowych. W przypadku uchwalenia ustawy nielegalny import zwierząt może podlegać karze grzywny do 100 tys. dolarów.

Śmierć zwierząt i handel

W sierpniu dochodzenie w sprawie Sloth World wykazało, że śmierć leniwców nie była skutkiem działań przestępczych ani niewłaściwej opieki. Jednocześnie patolog sądowy stwierdził u zwierząt podobny obraz chorób, które dotknęły kilka układów narządów.

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Według dwóch kostarykańskich organizacji pozarządowych — Sloth Conservation Foundation i Sloth Institute — w latach 2011–2021 do USA sprowadzono ponad 1 100 leniwców, czyli ponad 100 zwierząt rocznie. Przedstawiciele organizacji oświadczyli, że większość leniwców trafia do przydrożnych ogrodów zoologicznych, gdzie odwiedzającym pozwala się je trzymać i wchodzić z nimi w interakcje.

Kontrola handlu międzynarodowego

Handel międzynarodowy jest regulowany tylko w przypadku dwóch z sześciu znanych gatunków leniwców — ich przemieszczanie wymaga zezwoleń zgodnie z Konwencją CITES. Jeden z gatunków chronionych przez CITES jest krytycznie zagrożony wyginięciem, a kolejny gatunek, niewymieniony w CITES, ma status zagrożonego wyginięciem.

Założycielka Sloth Conservation Foundation, Rebecca Cliffe, oświadczyła, że do 90% leniwców chwytanych na potrzeby handlu dzikimi zwierzętami ginie podczas odłowu i transportu.

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