У Конгресі США внесли законопроєкт про заборону імпорту диких лінивців — Mongabay

У Конгресі США 20 жовтня, у Міжнародний день лінивця, внесли двопартійний законопроєкт про заборону імпорту диких лінивців до країни. Ініціативу запропонували після загибелі 58 із приблизно 69 лінивців, яких завезли до туристичного закладу Sloth World у штаті Флорида, повідомляє Mongabay.

Умови законопроєкту

Документ має назву Stopping Legalized Organized Trafficking and Harm to Sloths Act, або SLOTHS Act. Його внесли демократичний представник Флориди Максвелл Алехандро Фрост і республіканка Лорел Лі. Законопроєкт передбачає виняток для обмеженого ввезення живих лінивців до установ, акредитованих Асоціацією зоопарків і акваріумів, винятково для розведення.

Також пропонується дозволити імпорт мертвих лінивців для наукових досліджень. У разі ухвалення закону незаконне ввезення тварин може каратися штрафом до 100 тисяч доларів.

Загибель тварин і торгівля

У серпні розслідування щодо Sloth World дійшло висновку, що смерті лінивців не були наслідком злочинних дій або неналежного догляду. Водночас судово-медичний патолог виявив у тварин схожу картину захворювань, які вражали кілька систем органів.

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За даними двох неурядових організацій із Коста-Рики — Sloth Conservation Foundation і Sloth Institute, — у 2011–2021 роках до США завезли понад 1 100 лінивців, тобто понад 100 тварин щороку. Представники організацій заявили, що більшість лінивців потрапляє до придорожніх зоопарків, де відвідувачам дозволяють тримати їх і взаємодіяти з ними.

Контроль за міжнародною торгівлею

Міжнародна торгівля регулюється лише для двох із шести відомих видів лінивців — для їх переміщення потрібні дозволи відповідно до Конвенції CITES. Один із видів, захищених CITES, перебуває під критичною загрозою зникнення, а ще один вид, який не внесений до переліку CITES, має статус такого, що перебуває під загрозою зникнення.

Засновниця Sloth Conservation Foundation Ребекка Кліфф заявила, що до 90% лінивців, яких відловлюють для торгівлі дикими тваринами, гинуть під час вилову та транспортування.

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