美国国会提出禁止进口野生树懒法案——Mongabay

10月20日国际树懒日当天，美国国会提出了一项两党法案，拟禁止向美国进口野生树懒。据Mongabay报道，此前，佛罗里达州旅游设施Sloth World引进的约69只树懒中有58只死亡，因此提出了这项倡议。

法案条款

该文件名为《制止合法化的有组织树懒贩运和伤害法案》（Stopping Legalized Organized Trafficking and Harm to Sloths Act），简称SLOTHS Act。该法案由佛罗里达州民主党众议员麦克斯韦·亚历杭德罗·弗罗斯特和共和党人劳雷尔·李提出。法案规定，允许有限度地向获得动物园和水族馆协会认证的机构进口活体树懒，但仅限于繁殖用途。

法案还提议允许为科学研究进口死亡的树懒。如果该法律获得通过，非法进口动物可能被处以最高10万美元的罚款。

动物死亡与贸易

8月，针对Sloth World的调查得出结论，树懒死亡并非犯罪行为或照料不当所致。与此同时，一名法医病理学家发现，这些动物的疾病呈现相似模式，影响到多个器官系统。

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根据哥斯达黎加两个非政府组织——Sloth Conservation Foundation和Sloth Institute——的数据，2011年至2021年间，超过1,100只树懒被进口到美国，即每年超过100只。两个组织的代表表示，大多数树懒最终进入路边动物园，游客可在那里抱着它们并与它们互动。

国际贸易管控

在已知的六种树懒中，国际贸易仅对其中两种受到监管——根据CITES公约，它们的转移需要许可。受CITES保护的物种中，有一种处于极度濒危状态；另有一种未被列入CITES名录的物种，其状态为濒危。

Sloth Conservation Foundation创始人丽贝卡·克利夫表示，为野生动物贸易而捕获的树懒中，多达90%会在捕获和运输过程中死亡。

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