W Polsce radny Lwowskiej Rady Obwodowej Swiatosław Szeremeta został wpisany do rejestru osób niepożądanych z zakazem wjazdu i pobytu w państwach strefy Schengen do 20 października 2031 roku. Jak informuje RMF24, decyzja będzie obowiązywać przez pięć lat i dotyczy nie tylko Polski, lecz wszystkich państw strefy Schengen.

Decyzja polskich władz

Wniosek o wpisanie Szeremety na listę osób niepożądanych złożył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Później szef polskiego MSW Marcin Kierwiński poinformował, że podjęto odpowiednią decyzję.

Polskie władze powiązały ten krok z decyzją Lwowskiej Rady Obwodowej o ogłoszeniu 2027 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Ołeha Olżycza. Według portalu inicjatorem tej decyzji był Szeremeta.

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Reakcje i stanowisko Szeremety

Decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej krytykowali polski Instytut Pamięci Narodowej, przedstawiciele władz oraz parlamentarzyści różnych sił politycznych. Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że ten krok szkodzi Ukrainie i pomaga tym, którzy życzą jej źle. Zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy Iryna Wereszczuk również wystąpiła przeciwko tej decyzji i zaapelowała do lwowskich radnych, aby nie podejmowali decyzji mogących zaszkodzić relacjom z Polską.

Szeremeta jest radnym Lwowskiej Rady Obwodowej z ramienia partii „Europejska Solidarność”, a także sekretarzem ukraińskiej międzyresortowej komisji ds. upamiętniania. Powiedział Zaxid.net, że podobne decyzje dotyczące uhonorowania Ukraińskiej Powstańczej Armii i Romana Szuchewycza były wcześniej podejmowane przez inne rady obwodowe. Według niego decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej nie była wymierzona przeciwko Polsce ani Polakom. W 2017 roku Szeremeta już otrzymał zakaz wjazdu do Polski.

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