В центре Афин произошел взрыв, пострадали четыре человека

В центре Афин, столицы Греции, произошел взрыв в здании, в результате которого пострадали четыре человека — двое полицейских и двое гражданских лиц.

По словам анонимного представителя полиции, правоохранители получили звонок от управляющего зданием в районе Колонос. Он сообщил о подозрительном предмете, предположительно связанном с наркотиками, который лежал у входа. Полицейские прибыли на место происшествия, и когда подняли подозрительный рюкзак, раздался взрыв.

Пострадали двое полицейских, управляющий зданием и ещё один человек. Всех четырёх пострадавших увезли с места происшествия машины скорой помощи.

По словам источника, правоохранители пока не рассматривают этот инцидент как террористический акт.

К слову, 25 сентября в другом здании недалеко от Акрополя прогремел взрыв, который привел к его разрушению и гибели шести человек: гражданина Великобритании и его жены-гречанки, а также двух пар из США.

Источник: Independent.

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