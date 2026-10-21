Конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Грегори Микс обвинил президента Аргентины Хавьера Милея в ненадлежащем вмешательстве в выборы в Конгресс США после того, как тот публично поддержал кандидатуру республиканки Марии Эльвиры Саласар на переизбрание во Флориде. Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Заявление конгрессмена

Микс, который является ведущим демократом в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам, опубликовал заявление в социальной сети X. Он подчеркнул, что американские выборы должны решать граждане США, а не иностранные главы государств, и призвал аргентинского президента уважать демократические принципы.

По словам конгрессмена, США и Аргентина имеют давние отношения, основанные на взаимном уважении и общих демократических ценностях. Микс также заявил, что Конгресс должен и далее четко указывать на неприемлемость любого иностранного вмешательства в избирательный процесс.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поддержка Саласар

Реакция Микса последовала после публикации Саласар видео, в котором Милей поддержал ее кандидатуру на переизбрание в Палату представителей от 27-го округа Флориды. В обращении к жителям Майами президент Аргентины назвал ее одним из самых сильных голосов континента и отметил ее защиту свободы, демократии, свободных рынков и права людей улучшать жизнь собственными усилиями.

Милей заявил, что Вашингтону нужны лидеры, которые понимают Латинскую Америку, противостоят социалистическим левым и осуждают последствия социализма. Саласар в комментарии для The New York Post в ответ на критику Микса сказала, что его возражения являются для нее поводом для гордости, связав спор с идеологическими различиями между политическими лагерями.

Выборы во Флориде

Мария Эльвира Саласар, имеющая кубинское происхождение, баллотируется на переизбрание 3 ноября. Она поддерживает тесные политические связи с Дональдом Трампом, а ее работа в Конгрессе связана, в частности, с жесткой позицией в отношении правительств Кубы и Венесуэлы.

Читай нас в