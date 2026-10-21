Военно-воздушные силы США заявили, что к 2035 году им необходимо иметь 1509 боевых истребителей, закрепленных за боевыми подразделениями. Такая оценка содержится в отчете о структуре сил, который служба передала Конгрессу 16 октября, сообщает Defense News.

Структура будущего флота

Согласно данным, приведенным заместителем начальника штаба ВВС США по планированию и программам генерал-лейтенантом Дэвидом Тейбором, примерно 40% истребительного флота в 2035 году должны составлять F-35. Сейчас их доля составляет около 30%.

Еще около 20% флота придется на F-22 и истребители F-47, которые должны их заменить. По словам Тейбора, ВВС планируют приобрести примерно столько же F-47, сколько сейчас имеют F-22. Оставшиеся 40% ориентировочно поровну распределят между F-15 и F-16.

Штурмовики A-10 в расчет на 2035 год не включены. Старые F-16, по оценке ВВС, достигнут конца эксплуатационного ресурса в середине 2030-х годов. В то же время решение о закупке новых F-16, предварительно обозначенных как F-16G, еще не принято.

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Закупки и производство

Оценка потребности была сформирована на основе запросов региональных командующих для выполнения миссий при среднем уровне риска. При таком уровне силы, вероятно, смогут достичь поставленных целей, но могут испытывать нагрузку в ходе длительных операций. Тейбор подчеркнул, что показатель в 1509 самолетов может меняться из-за международных событий, новых требований и развития технологий.

Для достижения цели необходимы финансирование Конгресса и своевременное производство самолетов компаниями Lockheed Martin и Boeing. В бюджетном запросе на 2027 финансовый год ВВС США предусмотрели закупку 38 F-35 и 24 F-15EX, всего 62 истребителей, хотя служба ранее заявляла о необходимости покупать 72 самолета ежегодно.

В общую потребность не включены беспилотные Collaborative Combat Aircraft, которые будут действовать вместе с пилотируемыми истребителями. ВВС планируют развернуть 500 таких аппаратов к 2032 году; в настоящее время они не меняют расчет потребности в истребителях.

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