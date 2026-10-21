Siły Powietrzne USA oświadczyły, że do 2035 roku potrzebują 1509 myśliwców bojowych przydzielonych do jednostek bojowych. Ocena ta znalazła się w raporcie dotyczącym struktury sił, który służba przekazała Kongresowi 16 października, informuje Defense News.

Struktura przyszłej floty

Według danych przedstawionych przez zastępcę szefa sztabu Sił Powietrznych USA ds. planowania i programów, generała porucznika Davida Tabora, około 40% floty myśliwskiej w 2035 roku mają stanowić F-35. Obecnie ich udział wynosi około 30%.

Kolejne około 20% floty przypadnie na F-22 oraz myśliwce F-47, które mają je zastąpić. Według Tabora Siły Powietrzne planują kupić mniej więcej tyle F-47, ile obecnie mają F-22. Pozostałe 40% zostanie w przybliżeniu po równo podzielone między F-15 i F-16.

Samoloty szturmowe A-10 nie zostały uwzględnione w kalkulacji na 2035 rok. Starsze F-16, według oceny Sił Powietrznych, osiągną kres resursu eksploatacyjnego w połowie lat 30. XXI wieku. Jednocześnie nie podjęto jeszcze decyzji o zakupie nowych F-16, wstępnie oznaczonych jako F-16G.

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Zakupy i produkcja

Ocenę zapotrzebowania opracowano na podstawie wniosków regionalnych dowódców dotyczących wykonywania misji przy średnim poziomie ryzyka. Przy takim poziomie siły najprawdopodobniej będą w stanie osiągnąć wyznaczone cele, lecz mogą być obciążone podczas długotrwałych operacji. Tabor podkreślił, że liczba 1509 samolotów może się zmieniać w związku z wydarzeniami międzynarodowymi, nowymi wymaganiami i rozwojem technologii.

Osiągnięcie celu wymaga finansowania przez Kongres oraz terminowej produkcji samolotów przez Lockheed Martin i Boeing. W zapytaniu budżetowym na rok fiskalny 2027 Siły Powietrzne USA przewidziały zakup 38 F-35 i 24 F-15EX, łącznie 62 myśliwców, chociaż służba wcześniej deklarowała potrzebę kupowania 72 samolotów rocznie.

Do całkowitego zapotrzebowania nie wliczono bezzałogowych Collaborative Combat Aircraft, które będą działać wraz z załogowymi myśliwcami. Siły Powietrzne planują rozmieścić 500 takich aparatów do 2032 roku; obecnie nie zmieniają one kalkulacji zapotrzebowania na myśliwce.

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