W centrum Aten doszło do wybuchu; cztery osoby odniosły obrażenia

W centrum Aten, stolicy Grecji, doszło do wybuchu w budynku, w wyniku którego rannych zostało cztery osoby — dwóch policjantów i dwóch cywilów.

Według anonimowego przedstawiciela policji funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od zarządcy budynku w dzielnicy Kolonos. Poinformował on o podejrzanym przedmiocie, prawdopodobnie związanym z narkotykami, który leżał przy wejściu. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, a kiedy podnieśli podejrzany plecak, rozległ się wybuch.

Ranni zostali dwaj policjanci, zarządca budynku oraz jeszcze jedna osoba. Wszystkich czterech rannych zabrano z miejsca zdarzenia karetkami pogotowia.

Według źródła, organy ścigania nie traktują obecnie tego incydentu jako aktu terrorystycznego.

Nawiasem mówiąc, 25 września w innym budynku w pobliżu Akropolu doszło do wybuchu, który doprowadził do jego zniszczenia i śmierci sześciu osób: obywatela Wielkiej Brytanii i jego żony, Greczynki, oraz dwóch par z USA.

Źródło: Independent.

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