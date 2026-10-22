Zgromadzenie Ustawodawcze Umbrii we Włoszech zatwierdziło ustawę o samobójstwie wspomaganym medycznie. Region stał się piątym w kraju, który przyjął taki akt prawny, informuje ANSA English.

Ustawa z inicjatywy obywatelskiej

Zgromadzenie Ustawodawcze poparło projekt ustawy wniesiony w ramach inicjatywy obywatelskiej. Jego nazwa przewiduje przepisy dotyczące regionalnej pomocy medycznej w dobrowolnym zakończeniu życia przy wsparciu medycznym poprzez samodzielne zastosowanie śmiertelnego leku.

Wyniki głosowania na sali przyjęto długotrwałymi oklaskami. Prezydentka Stefania Proietti nie brała udziału w głosowaniu.

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Sytuacja w innych regionach

Miesiąc wcześniej Veneto przyjęło ustawę regulującą kwestie końca życia. Wcześniej odpowiednie akty zatwierdziły Toskania, Sardynia i Emilia-Romania. Veneto stało się pierwszym regionem z centroprawicową administracją, który podjął taką decyzję.

Stowarzyszenie Luca Coscioni, opowiadające się za prawem do śmierci, pomogło kilku osobom skorzystać z asystowanego samobójstwa we Włoszech po orzeczeniu Sądu Najwyższego tego kraju z 2019 roku. Sąd uznał asystowane samobójstwo za legalne w określonych przypadkach, ustanowił surowe kryteria jego dopuszczalności i wezwał parlament do usunięcia luki prawnej dotyczącej kwestii końca życia. Wcześniej stowarzyszenie przewoziło nieuleczalnie chore osoby, które chciały zakończyć życie, do kliniki Dignitas w pobliżu Zurychu. Na szczeblu krajowym parlament wciąż nie usunął luki prawnej.

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