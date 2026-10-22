Законодательное собрание Умбрии в Италии одобрило закон о медицински ассистированном самоубийстве. Регион стал пятым в стране, где приняли такой нормативный акт, сообщает ANSA English.

Закон по гражданской инициативе

Законодательное собрание поддержало законопроект, внесенный в рамках гражданской инициативы. Его название предусматривает положения о региональной медицинской помощи в добровольном прекращении жизни при медицинском содействии путем самостоятельного применения смертельного препарата.

Результаты голосования в зале встретили продолжительными аплодисментами. Президент Стефания Проетти участия в голосовании не принимала.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ситуация в других регионах

Месяцем ранее Венето приняло закон, регулирующий вопросы конца жизни. До этого соответствующие акты утвердили Тоскана, Сардиния и Эмилия-Романья. Венето стало первым регионом с правоцентристской администрацией, принявшим такое решение.

Ассоциация «Лука Кошони», отстаивающая право на смерть, помогла нескольким людям прибегнуть к ассистированному самоубийству в Италии после решения Верховного суда страны в 2019 году. Суд признал ассистированное самоубийство законным в отдельных случаях, установил строгие критерии его допустимости и призвал парламент устранить законодательный пробел по вопросам завершения жизни. До этого ассоциация доставляла неизлечимо больных людей, желавших завершить жизнь, в клинику Dignitas недалеко от Цюриха. На национальном уровне парламент до сих пор не устранил законодательный пробел.

Читай нас в