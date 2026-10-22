Dania ogłosiła, że kupi dwa typy precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu: Joint Strike Missile dla myśliwców F-35 oraz naziemne pociski manewrujące Anthem. Zakupy mają wzmocnić odstraszanie narodowe i zbiorowe, informuje Breaking Defense.

Pociski dla F-35 i do odpalania z ziemi

Pociski Joint Strike Missile produkuje norweska firma Kongsberg. Mogą być przenoszone w wewnętrznych komorach uzbrojenia F-35A, co pozwala zachować właściwości stealth myśliwca piątej generacji. Dania planuje eksploatować flotę 43 samolotów F-35 po ubiegłorocznej decyzji o zakupie dodatkowych 16 myśliwców.

Naziemne pociski manewrujące Anthem produkuje amerykańska firma Covenant. System zaprezentowano zaledwie miesiąc temu. Współzałożyciel i dyrektor generalny Covenant Michael Kaufman oświadczył, że od pierwszego lotu w sierpniu 2025 roku pocisk wykonał ponad 200 lotów.

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Szczegóły kontraktów są jeszcze uzgadniane

Duński minister obrony Troels Lund Poulsen nazwał zakupy istotnym krokiem na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych kraju oraz sygnałem zdolności do odpowiedzi przeciwnikowi. Nie ujawniono wartości ani liczby pocisków w ramach obu zakupów. Kongsberg poinformował, że zakres i wartość pakietu JSM zostaną określone podczas negocjacji z zamawiającym.

Podczas konferencji prasowej Poulsena zapytano, czy zdolność tej broni do rażenia celów na terytorium Rosji może uczynić Danię większym celem dla Moskwy. Minister odpowiedział, że w warunkach wzrostu zagrożenia kraj musi być zdolny do reakcji. Ambasada Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — oświadczyła, że polityczny kurs Danii jest ukierunkowany na możliwy konflikt z Rosją. Duński wywiad wcześniej ostrzegał przed bardziej prawdopodobnym stosowaniem przez Rosję ataków hybrydowych przeciwko członkom NATO oraz rosnącym ryzykiem ograniczonego ataku wojskowego.

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