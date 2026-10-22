Дания объявила, что приобретет два типа высокоточных ракет большой дальности: Joint Strike Missile для истребителей F-35 и наземные крылатые ракеты Anthem. Закупки должны усилить национальное и коллективное сдерживание, сообщает Breaking Defense.

Ракеты для F-35 и наземного запуска

Ракеты Joint Strike Missile производит норвежская компания Kongsberg. Их можно размещать во внутренних отсеках F-35A, что позволяет сохранять малозаметность истребителя пятого поколения. Дания планирует эксплуатировать флот из 43 самолетов F-35 после прошлогоднего решения приобрести дополнительно 16 истребителей.

Наземные крылатые ракеты Anthem производит американская компания Covenant. Систему представили всего месяц назад. Сооснователь и генеральный директор Covenant Майкл Кауфман заявил, что с первого полета в августе 2025 года ракета совершила более 200 полетов.

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Детали контрактов еще согласовываются

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал закупки существенным шагом для усиления обороноспособности страны и сигналом о способности ответить противнику. Стоимость и количество ракет в рамках обеих закупок не раскрываются. В Kongsberg сообщили, что объем и стоимость пакета JSM определят в ходе переговоров с заказчиком.

Во время пресс-конференции Поульсена спросили, может ли способность этого вооружения поражать цели на территории России сделать Данию большей целью для Москвы. Министр ответил, что в условиях усиления угрозы страна должна быть способна реагировать. Посольство Российской Федерации — государства-агрессора — заявило, что политический курс Дании направлен на возможный конфликт с Россией. Датская разведка ранее предупреждала о более вероятном применении Россией гибридных атак против членов НАТО и росте риска ограниченной военной атаки.

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