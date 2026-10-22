丹麦宣布将采购两种远程精确导弹：用于F-35战斗机的“联合打击导弹”（Joint Strike Missile）以及地面发射的Anthem巡航导弹。这些采购旨在加强国家和集体威慑，Breaking Defense报道称。

用于F-35和地面发射的导弹

“联合打击导弹”由挪威公司康斯伯格生产。该导弹可装载在F-35A的内部武器舱内，使这款第五代战斗机能够保持隐身性能。继去年决定额外购买16架战斗机后，丹麦计划运营由43架F-35飞机组成的机队。

地面发射的Anthem巡航导弹由美国公司Covenant生产。该系统仅在一个月前亮相。Covenant联合创始人兼首席执行官迈克尔·考夫曼表示，自2025年8月首次飞行以来，该导弹已完成200多次飞行。

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合同细节仍在协商

丹麦国防大臣特罗尔斯·隆德·波尔森称，这些采购是增强该国防御能力的重要一步，也是其能够回应对手的信号。两项采购的金额和导弹数量尚未披露。康斯伯格表示，JSM采购包的规模和价值将在与客户的谈判期间确定。

在波尔森举行的新闻发布会上，有人问及这些武器打击俄罗斯境内目标的能力，是否会使丹麦成为莫斯科更大的目标。部长回答称，在威胁加剧的情况下，该国必须具备作出反应的能力。俄罗斯联邦大使馆——侵略国的大使馆——表示，丹麦的政治路线旨在推动与俄罗斯可能发生的冲突。丹麦情报部门此前警告称，俄罗斯更有可能对北约成员国实施混合攻击，有限军事攻击的风险也在上升。

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