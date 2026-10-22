Sejm Polski uchwalił tak zwaną ustawę praworządnościową, mającą na celu uregulowanie statusu sędziów, których dokument określa jako nienależycie powołanych w latach 2018–2026. Za ustawą głosowało 231 posłów, przeciw było 200, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Jak głosowali posłowie

Nowe przepisy poparli wszyscy przedstawiciele partii koalicji rządzącej. Przeciw głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Od głosu wstrzymało się dwóch posłów niezrzeszonych i czterech przedstawicieli partii Razem.

Jak informuje Interia, projekt ustawy wniesiono do Sejmu w grudniu 2025 roku.

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Co przewiduje ustawa

Ustawa przewiduje utratę mocy uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dwóch poprzednich kadencji, podjętych od 2018 roku do maja 2026 roku. Chodzi o decyzje zawierające wnioski dotyczące powołania na stanowiska sędziowskie.

Sędziowie, których będą dotyczyć te przepisy, mają powrócić na wcześniej zajmowane stanowiska lub do zawodu, który wykonywali przed powołaniem. Wyjątek przewidziano dla uchwał wcześniejszych składów Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących sędziów początkujących. Stanowiska uzyskane na podstawie uchwał rady w okresie od marca 2018 roku do maja 2026 roku będą po wejściu ustawy w życie uznawane za wakujące, a procedura powołania na nie zostanie przeprowadzona ponownie.

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