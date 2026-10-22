Сейм Польши принял так называемый закон о верховенстве права, направленный на урегулирование статуса судей, которых документ называет ненадлежащим образом назначенными в 2018–2026 годах. За закон проголосовал 231 депутат, против — 200, еще шестеро воздержались.

Как голосовали депутаты

Новые правила поддержали все представители партий правительственной коалиции. Против голосовали депутаты партии «Право и справедливость», «Развитие Плюс», «Конфедерация» и «Конфедерация Польской Короны». От голосования воздержались двое внефракционных депутатов и четверо представителей партии «Вместе».

Как сообщает Interia, законопроект внесли в Сейм в декабре 2025 года.

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Что предусматривает закон

Закон предусматривает утрату силы постановлениями Национального совета судей Польши двух предыдущих созывов, принятыми с 2018 года по май 2026 года. Речь идет о решениях, содержащих представления о назначении на должности судей.

Судьи, которых коснутся эти положения, должны вернуться на ранее занимаемые должности или к профессии, которую они выполняли до назначения. Исключение предусмотрено для постановлений предыдущих составов Национального совета судей относительно начинающих судей. Должности, полученные на основании постановлений совета в период с марта 2018 года по май 2026 года, после вступления закона в силу будут считаться вакантными, а процедура назначения на них будет проведена повторно.

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