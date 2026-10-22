Сейм Польщі схвалив закон про статус суддів 231 голосом — Interia

Сейм Польщі ухвалив так званий закон про верховенство права, спрямований на врегулювання статусу суддів, яких документ називає неналежно призначеними у 2018–2026 роках. За закон проголосував 231 депутат, проти — 200, ще шестеро утрималися.

Як голосували депутати

Нові правила підтримали всі представники партій урядової коаліції. Проти голосували депутати партії «Право і справедливість», «Розвиток Плюс», «Конфедерація» та «Конфедерація Польської Корони». Від голосування утрималися двоє позафракційних депутатів і четверо представників партії «Разом».

Як повідомляє Interia, законопроєкт внесли до Сейму в грудні 2025 року.

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Що передбачає закон

Закон передбачає втрату чинності постановами Національної ради суддів Польщі двох попередніх каденцій, ухваленими від 2018 року до травня 2026 року. Йдеться про рішення, що містили подання щодо призначення на посади суддів.

Судді, яких стосуватимуться ці положення, мають повернутися на раніше обіймані посади або до професії, яку вони виконували до призначення. Виняток передбачено для постанов попередніх складів Національної ради суддів щодо суддів-початківців. Посади, отримані на підставі постанов ради в період від березня 2018 року до травня 2026 року, після набуття законом чинності вважатимуться вакантними, а процедуру призначення на них проведуть повторно.

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