23 октября 2026 года — День революции в Венгрии: история праздника и события 1956 года

В Венгрии есть три главных национальных праздника, связанных с важными моментами истории страны. Их отмечают 15 марта, 20 августа и 23 октября. Первая дата напоминает о революции 1848–1849 годов, вторая — об основании венгерского государства и короле Иштване I, а третья связана сразу с двумя событиями новейшей истории. 23 октября отмечают начало революции 1956 года и провозглашение Венгерской Республики в 1989 году. Эти события произошли с разницей в 33 года, но оба стали символами стремления венгров к независимости и политическим переменам. В 1956 году народ выступил против коммунистической власти и советского контроля. В 1989 году страна официально провозгласила республику на фоне перехода от коммунистического режима к демократии.

Изначально эта дата была прежде всего днём памяти о революции и её участниках. После падения коммунистического режима её значение стало ещё шире. В 1990 году новый парламент законодательно закрепил историческое значение революции, а 23 октября объявил национальным праздником. В следующем году соответствующий статус был закреплён отдельным законом.

Что предшествовало революции 1956 года

После Второй мировой войны Венгрия оказалась под сильным влиянием Советского Союза. В стране постепенно установилась коммунистическая система, а политическая власть сосредоточилась в руках правящей партии. Независимые политические силы подвергались давлению, свобода слова ограничивалась, а государственные органы преследовали людей, которых считали противниками режима.

Недовольство усиливалось из-за экономических трудностей, низкого уровня жизни и вмешательства властей в повседневную жизнь. Многие венгры хотели не только лучших условий, но и возможности свободно выражать свои взгляды, выбирать политических представителей и влиять на будущее страны. Дополнительную напряженность создавало присутствие советских войск и зависимость венгерского руководства от Москвы.

В середине 1950-х годов в странах социалистического блока начались дискуссии о возможности реформ. После смерти советского лидера Иосифа Сталина в 1953 году в части общества появились надежды на смягчение политики. В Венгрии также звучали требования изменить работу правительства, ослабить репрессии и расширить гражданские права. Однако недовольство не исчезало, а попытки реформ не удовлетворяли значительную часть населения. Осенью 1956 года ситуация обострилась. Студенты, рабочие и другие граждане начали открыто высказывать свои требования. Протесты, начавшиеся 23 октября в Будапеште, быстро переросли в масштабное восстание.

Как началась Венгерская революция 1956 года

23 октября 1956 года студенты и другие жители Будапешта вышли на демонстрации. Они требовали политических реформ, свободы слова, вывода советских войск и возвращения к более самостоятельному курсу развития страны. К протестам присоединялось всё больше людей, а демонстрации перерастали в массовое движение. Одним из важных мест тех событий стала площадь у памятника польскому генералу Юзефу Бему. Он был символической фигурой для венгров и поляков, а демонстрация у его памятника демонстрировала солидарность между народами, стремившимися к политическим переменам. Впоследствии протестующие двинулись в другие районы столицы.

Участники восстания требовали перемен не только в экономике или государственном управлении. Они хотели, чтобы Венгрия имела больше свободы во внутренней и внешней политике. Среди требований были восстановление политического плюрализма, то есть возможность существования различных партий, и прекращение репрессий. Часть протестующих также призывала к выводу советских войск.

Ситуация быстро обострилась, начались вооружённые столкновения. Правительство пыталось удержать контроль над ситуацией, но восстание распространялось на другие города. К движению присоединялись рабочие, создавались местные советы, а в отдельных районах возникали вооруженные группы. То, что началось как демонстрации, превратилось в борьбу против коммунистической власти и советского военного вмешательства.

Чем закончилось восстание

На определенном этапе казалось, что венграм удастся добиться значительных перемен. Правительство Имре Надя объявило о реформах, а политическая жизнь страны начала меняться. Надь выступал за преобразование системы и провозгласил намерение вывести Венгрию из Организации Варшавского договора — военного союза социалистических стран под руководством СССР. Это стало одним из ключевых моментов конфликта с Москвой.

Однако советское руководство решило подавить восстание силой. 4 ноября 1956 года советские войска начали масштабную военную операцию в Венгрии. Они вошли в Будапешт и другие населённые пункты, используя танки и тяжёлое вооружение. В городе шли ожесточённые бои, а участники восстания оказывали сопротивление, несмотря на значительное превосходство советских сил.

Сопротивление постепенно было подавлено, и к власти пришло правительство Яноша Кадара, опиравшееся на поддержку СССР. После революции начались аресты и преследования её участников. Имре Надя арестовали, впоследствии приговорили к смертной казни и казнили в 1958 году. Многие венгры погибли, а тысячи людей были вынуждены покинуть страну и искать убежища за рубежом.

Несмотря на поражение восстания, его значение не утратилось. Для многих венгров 1956 год стал символом сопротивления диктатуре и борьбы за право самостоятельно определять будущее своей страны. На протяжении коммунистического периода власти пытались представить события как контрреволюцию, а открыто чтить их участников было запрещено. Однако память о восстании сохранялась среди венгров и тех, кто уехал за границу.

Почему 23 октября связано с провозглашением республики

Второе историческое событие, которое отмечают в этот день, произошло 23 октября 1989 года. К тому времени коммунистическая система в Венгрии уже ослабевала, а в стране продолжались политические переговоры и реформы. Власти постепенно отказывались от прежней модели управления, а оппозиционные движения требовали демократических перемен. В Будапеште, у здания парламента, исполняющий обязанности главы государства Матяш Сюрьош объявил о провозглашении Венгерской Республики. На церемонию собрались сотни тысяч людей. Это событие стало одним из самых заметных символов завершения коммунистической эпохи и перехода страны к новой политической системе.

Выбор даты был символическим. Именно 23 октября 1956 года венгры начали восстание против коммунистической власти и советского влияния. Спустя 33 года страна провозгласила республику, вернувшись к вопросу, за который боролись участники революции, — праву самостоятельно определять свой политический путь. Провозглашение республики не означало, что все изменения произошли мгновенно. Переход к демократии включал реформирование государственных институтов, изменение политической системы и подготовку к свободным выборам. Но 23 октября 1989 года стало важным шагом в этом процессе. Именно поэтому эта дата объединяет память о восстании, которое было подавлено силой, и исторический момент, когда страна вступила в новый этап своего развития.

Как в Венгрии отмечают 23 октября

Национальный праздник носит прежде всего памятный и официальный характер. В Будапеште и других городах проводятся церемонии, посвященные участникам революции 1956 года и людям, пострадавшим во время подавления восстания. Одним из традиционных элементов является поднятие государственного флага Венгрии. После этого проходят мероприятия у памятников и мест, связанных с историческими событиями.

В столице люди собираются у здания парламента, памятника Юзефу Бему, Будапештского технологического университета и других исторических мест. Именно в этих местах проходили демонстрации или происходили важные эпизоды революции. Там возлагают венки и цветы, проводят памятные церемонии и чтят память погибших. В государственных мероприятиях принимают участие представители власти, общественных организаций и семьи участников тех событий.

К празднику также приурочивают выставки, исторические лекции, музейные программы и другие образовательные мероприятия. Они помогают рассказать молодому поколению, почему революция 1956 года стала важной частью национальной памяти. В музеях и мемориальных местах можно узнать о жизни людей во время коммунистического режима, ходе восстания и его последствиях. Часть мероприятий проходит в формате экскурсий или публичных дискуссий. Это государственный праздник, поэтому 23 октября является нерабочим днём. Из-за торжеств и массовых мероприятий в Будапеште могут перекрывать улицы, изменять маршруты общественного транспорта и ограничивать проезд в центре города. При этом конкретная программа празднований меняется каждый год.

Интересные факты о празднике

23 октября объединяет два события, между которыми прошло 33 года. В 1956 году эта дата стала началом революции, а в 1989-м — днём провозглашения республики. Именно такое совпадение сделало её одним из важнейших символов современной венгерской истории.

Память о революции долгое время была под запретом. После подавления восстания коммунистическая власть не позволяла открыто чтить его участников и называла события контрреволюцией. На протяжении десятилетий официальная трактовка истории отличалась от того, как революцию помнили её участники, их семьи и венгры за рубежом. Ситуация изменилась в конце 1980-х годов, когда политическая система начала ослабевать.

Флаг с вырезанной серединой стал одним из символов революции. Во время восстания протестующие вырезали из венгерских флагов коммунистический герб, оставляя отверстие посередине. Так они демонстрировали несогласие с властью и её символикой. Изображение такого флага стало узнаваемым символом революции 1956 года и до сих пор используется в памятных материалах.

События 1956 года имели последствия далеко за пределами Венгрии. Подавление восстания советскими войсками вызвало международную реакцию, а большое количество венгров уехало за границу. История восстания стала одним из примеров того, как население социалистической страны пыталось добиться политической свободы в условиях советского влияния.

23 октября — не единственный национальный праздник Венгрии. Страна также отмечает 15 марта, связанное с революцией 1848–1849 годов, и 20 августа — праздник основания государства и короля Иштвана I. Каждая из этих дат напоминает об отдельном этапе истории страны.

Что означает эта дата для венгров сегодня

Для многих венгров 23 октября — это не просто выходной день или повод провести торжественную церемонию. Это день памяти о людях, рисковавших жизнью ради политических перемен, и о тех, кто пострадал после подавления революции. Он также напоминает о сложном пути страны от коммунистической системы к республике и демократическим институтам. В то же время история 1956 года остается темой для общественных дискуссий. Память о революции связана с вопросами свободы, государственного суверенитета и права граждан влиять на власть. Именно поэтому в этот день внимание сосредоточено не только на исторических фактах, но и на том, как общество хранит память о прошлом.

Таким образом, 23 октября в Венгрии объединяет две важные вехи: начало революции 1956 года и провозглашение республики в 1989-м. Первое событие завершилось военным подавлением и репрессиями, второе стало частью перехода к новой политической системе. Ежегодные церемонии и памятные мероприятия напоминают, почему эта дата занимает особое место в истории Венгрии.