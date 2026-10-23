Departament Stanu USA ostrzegł Amerykanów przed zagrożeniami związanymi z podróżami do Francji

Departament Stanu USA wezwał obywateli amerykańskich do zachowania ostrożności we Francji w związku z wznowieniem masowych protestów w tym kraju.

Ze względu na zwiększone napięcie we Francji Amerykanom zaleca się unikanie demonstracji oraz obszarów, w których dochodzi do zamieszek. Dotyczy to w szczególności osób, które zamierzają obejrzeć mecz National Football League (NFL), który odbędzie się 25 października we francuskim Saint-Denis.

„Trzymajcie się jak najdalej od miejsc, gdzie gromadzą się duże grupy ludzi lub gdzie jest dużo policji. Liczne grupy zgłosiły plany zorganizowania protestów w sobotę, 24 października. Amerykanie przebywający w Paryżu z okazji meczu NFL w niedzielę, 25 października, również powinni zachować ostrożność i zwracać uwagę na otoczenie”.

Chociaż trasy demonstracji muszą być wcześniej uzgodnione, możliwe są zmiany w ostatniej chwili, a protesty mogą odbywać się poza wyznaczonymi trasami – ostrzega Departament Stanu.

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