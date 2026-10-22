W dziesiątkach miast w Polsce odbyły się protesty przeciwko obowiązującym zasadom przerywania ciąży. Akcje pod hasłem „Czerwona kartka za aborcję” zapowiedziano w 27 miejscowościach. Ich uczestnicy domagali się od koalicji rządzącej spełnienia przedwyborczych obietnic dotyczących liberalizacji przepisów, informuje RMF24.

Akcje przy Sejmie i w regionach

Uczestnicy demonstracji przynieśli czerwone kartki, które miały symbolizować protest przeciwko działaniom obecnych władz. W Warszawie, mimo deszczu, przed budynkiem Sejmu zgromadziło się kilkaset osób. Według portalu akcja była znacznie mniejsza niż protesty sprzed sześciu lat, które odbyły się po orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Protestujący twierdzili, że przez trzy lata od zmiany władzy nie doszło do obiecanych zmian w kwestii dostępu do aborcji. Uczestnicy akcji w Warszawie i Szczecinie podkreślali również zamiar zwiększenia presji społecznej na rząd.

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Decyzja Sejmu w sprawie dekryminalizacji

Dzień przed protestami Sejm poparł projekt zmian w Kodeksie karnym, wniesiony w lipcu 2024 roku przez posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Dokument przewiduje częściową dekryminalizację aborcji dokonanych za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów prawa, a także dekryminalizację pomocy przy samodzielnym przerwaniu ciąży.

Projekt proponuje uchylenie części art. 152 Kodeksu karnego, który przewiduje karę za pomoc w przerwaniu ciąży z naruszeniem prawa lub nakłanianie do tego. Proponuje się również wyłączenie odpowiedzialności karnej lekarzy, pielęgniarek i położnych w określonych prawem sytuacjach medycznych.

Obecnie przerwanie ciąży w Polsce jest dozwolone w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety oraz gdy jest skutkiem przestępstwa — do 12. tygodnia. W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis pozwalający na aborcję w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Orzeczenie opublikowano w styczniu 2021 roku.

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