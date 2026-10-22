波兰数十座城市举行了反对现行终止妊娠规定的抗议活动。以“为堕胎出示红牌”为口号的活动在27个城镇宣布举行。参与者要求执政联盟兑现其关于放宽立法的竞选承诺，RMF24报道。

议会大厦附近及各地区的活动

示威参与者带来了红牌，意在象征对现政府行动的抗议。在华沙，尽管下着雨，仍有数百人在议会大厦附近集会。据该媒体报道，此次活动的规模明显小于六年前波兰宪法法庭作出裁决后举行的抗议活动。

抗议者表示，在政权更迭后的三年间，关于堕胎可及性的承诺改革并未发生。华沙和什切青活动的参与者还强调，他们打算加强对政府的社会压力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

议会关于非刑罪化的决定

抗议活动前一天，议会支持了一项刑法修正案法案，该法案于2024年7月由左翼党和公民联盟的议员提出。该文件规定，对经女性同意、违反法律规定实施的堕胎予以部分非刑罪化，并将协助自行终止妊娠非刑罪化。

该草案提议废除刑法第152条的一部分，该部分规定对违反法律协助终止妊娠或教唆他人这样做予以处罚。草案还提议，在法律规定的医疗情形下，免除医生、护士和助产士的刑事责任。

目前，波兰仅在两种情况下允许终止妊娠：妊娠对女性的生命或健康构成威胁，以及妊娠是犯罪所致——且不超过第12周。2020年10月，宪法法庭认定一项规定违宪，该规定允许在胎儿存在严重且不可逆的缺陷，或患有威胁其生命的不治之症时进行堕胎。该裁决于2021年1月公布。

关注我们在