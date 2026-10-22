В десятках городов Польши прошли протесты против действующих правил прерывания беременности. Акции под лозунгом «Красная карточка за аборты» анонсировали в 27 населенных пунктах. Их участники требовали от правящей коалиции выполнить предвыборные обещания по либерализации законодательства, сообщает RMF24.

Акции у Сейма и в регионах

Участники демонстраций принесли красные карточки, которые должны были символизировать протест против действий нынешних властей. В Варшаве, несмотря на дождь, у здания Сейма собрались несколько сотен человек. По данным издания, эта акция была значительно меньшей, чем протесты шесть лет назад, состоявшиеся после решения Конституционного трибунала Польши.

Протестующие заявляли, что за три года после смены власти обещанных изменений в вопросе доступа к абортам не произошло. Участники акций в Варшаве и Щецине также подчеркивали намерение усилить общественное давление на правительство.

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Решение Сейма о декриминализации

За день до протестов Сейм поддержал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, внесенный в июле 2024 года депутатами Левых и Гражданской коалиции. Документ предусматривает частичную декриминализацию абортов, совершенных с согласия женщины с нарушением положений закона, а также декриминализацию помощи при самостоятельном прерывании беременности.

Проект предлагает отменить часть статьи 152 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за помощь в прерывании беременности с нарушением закона или склонение к этому. Также предлагается исключить уголовную ответственность врачей, медсестер и акушерок в определенных законом медицинских ситуациях.

В настоящее время прерывание беременности в Польше разрешено в двух случаях: когда беременность представляет угрозу жизни или здоровью женщины и когда она стала следствием преступления — до 12-й недели. В октябре 2020 года Конституционный трибунал признал неконституционной норму, разрешавшую аборт в случае тяжелых и необратимых пороков плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни. Решение было опубликовано в январе 2021 года.

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