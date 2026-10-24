Во Франции полиция применила слезоточивый газ против участников протеста в Лионе, где около 150 человек ненадолго перекрыли дорогу возле центра города. Демонстрации в этой части Лиона были запрещены. Акции проходили на фоне общенациональных протестов из-за высокой стоимости жизни, сообщает Dawn.

Министерство внутренних дел Франции мобилизовало 70 тысяч сотрудников сил безопасности из-за высокого риска насилия. Правоохранители готовили оборудование для противодействия беспорядкам в районах, где в минувшие выходные произошли столкновения и грабежи. Министр внутренних дел Лоран Нуньез заявил, что власти не допустят беспорядков, и сообщил о призывах к насилию и мародерству, распространявшихся в социальных сетях.

Закрытые музеи и закрытые магазины

В Париже ряд магазинов закрылся на день, а их витрины закрыли деревянными щитами. Возле площади Бастилии один магазин одежды убрал товары с полок, а ресторан защитил фасад досками. Лувр и музей Орсе не работали.

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В последний момент полиция приказала перенести шествие профсоюзов из района Бастилии к Порт-д’Итали на южной окраине столицы. Профсоюзы неохотно согласились на это, тогда как движение «желтых жилетов» заявило, что не будет выполнять требование. В Марселе власти сначала запретили все протесты, но в качестве исключения разрешили профсоюзную демонстрацию.

Напряженность перед выборами

Дополнительным фактором напряженности стал съезд партии «Национальное объединение» ультраправой политикессы Марин Ле Пен в Орлеане. Мероприятие должно было начать ее кампанию перед выборами президента Франции, которые должны состояться через шесть месяцев. Тысячи людей вышли на марш с антифашистскими лозунгами, также выступая против президента Эмманюэля Макрона.

Во время протестов в минувшие выходные на периферии демонстраций произошли столкновения с полицией, были повреждены общественные здания и разграблены сотни магазинов. По данным властей, задержали около 2700 человек, а суды уже заключили под стражу 217 человек, половина из которых совершила правонарушения впервые. Amnesty International раскритиковала ограничения протестов, заявив об угрозе праву на мирные собрания. Представительница Human Rights Watch Ева Коссе подчеркнула, что полиция должна одновременно обеспечивать безопасное проведение мирных протестов и защищать общественность от насилия.

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