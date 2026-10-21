У центрі Афін стався вибух, постраждали четверо людей

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У центрі Афін, столиці Греції, стався вибух у будівлі, внаслідок якого постраждали четверо людей — двоє поліцейських і двоє цивільних.

За словами анонімного представника поліції, правоохоронці отримали дзвінок від управителя будівлі в районі Колонос. Він повідомив про підозрілий предмет, імовірно пов’язаний із наркотиками, який лежав біля входу. Поліцейські прибули на місце події, а коли підняли підозрілий рюкзак, пролунав вибух.

Постраждали двоє поліціянтів, управитель будівлі та ще одна людина. Усіх чотирьох постраждалих забрали з місця події карети швидкої допомоги.

За словами джерела, правоохоронці наразі не розглядають цей інцидент як терористичний акт.

До слова, 25 вересня в іншій будівлі поблизу Акрополя пролунав вибух, що призвів до її руйнування та загибелі шести осіб: громадянина Великої Британії і його дружини-грекині та двох пар зі США.

Джерело: Independent.

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