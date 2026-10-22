Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie wydarzeń z 16 października w pobliżu budynku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie rozpoczęto po zawiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o podejrzeniu popełnienia przestępstw na szkodę policjantów i premiera, informuje Interia.

Co sprawdza prokuratura

Śledczy sprawdzają między innymi możliwe wezwania na antenie telewizji TV Republika do rozpowszechniania informacji o życiu prywatnym policjantki. Według prokuratury dane te mogły następnie zostać publicznie rozpowszechnione bez jej zgody w okolicznościach, które mogły zagrozić bezpieczeństwu samej policjantki lub jej bliskich.

Kolejny wątek dotyczy pasków informacyjnych i wypowiedzi reporterów TV Republika. Prokuratura wskazała, że mogły one zawierać obraźliwe i poniżające sformułowania wobec policjantów podczas wykonywania obowiązków służbowych, a także wobec premiera. Badane są również możliwe groźby wszczęcia postępowań karnych przeciwko policjantom, którzy zapewniali porządek podczas zgromadzenia, w celu zmuszenia ich do zaprzestania zgodnych z prawem czynności służbowych.

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Prokuratura poinformowała, że ustali przebieg i okoliczności wydarzeń, a także charakter, treść i kontekst opublikowanych materiałów oraz wypowiedzi. Minister Waldemar Żurek oświadczył, że wolność słowa nie oznacza przyzwolenia na łamanie prawa ani narażanie na niebezpieczeństwo policjantów i ich rodzin.

Zapytanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zwrócił się do komendanta głównego policji Marka Boronia z prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych prób ustalenia tożsamości oraz uzyskania wyjaśnień od sędziów i pracowników Trybunału w pobliżu jego budynku. Poprosił także o wskazanie, jakie okoliczności uzasadniały takie działania, kto je zainicjował i jak je dokumentowano.

Podczas piątkowej manifestacji przy Trybunale Konstytucyjnym, według informacji Interii, jedna z policjantek odniosła obrażenia. Podczas przeszukania zatrzymanego mężczyzny znaleziono nóż. Przed budynkiem Trybunału trwają protesty środowisk prawicowych na tle politycznego sporu wokół tej instytucji.

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