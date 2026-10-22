Окружная прокуратура в Щецине начала расследование событий 16 октября у здания Конституционного трибунала Польши. Производство начато после сообщения министра внутренних дел и администрации Марцина Кервиньского о подозрении в совершении преступлений в ущерб полицейским и премьер-министру, сообщает Interia.

Что проверяет прокуратура

Следователи проверяют, в частности, возможные призывы в эфире телеканала TV Republika к распространению сведений о частной жизни сотрудницы полиции. По данным прокуратуры, после этого такие данные могли быть публично распространены без ее согласия при обстоятельствах, которые могли угрожать безопасности самой полицейской или ее близких.

Еще один эпизод касается информационных строк и высказываний репортеров TV Republika. Прокуратура указала, что они могли содержать оскорбительные и унижающие формулировки в отношении полицейских при исполнении служебных обязанностей, а также в отношении премьер-министра. Также расследуются возможные угрозы возбуждения уголовных дел против полицейских, обеспечивавших порядок во время собрания, с целью заставить их прекратить законные служебные действия.

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Прокуратура сообщила, что установит ход и обстоятельства событий, а также характер, содержание и контекст опубликованных материалов и высказываний. Министр Вальдемар Журек заявил, что свобода слова не означает разрешения нарушать закон или подвергать опасности полицейских и их семьи.

Запрос главы Конституционного трибунала

Глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский обратился к главному коменданту полиции Мареку Бороню с просьбой объяснить правовые основания попыток установить личность и получить объяснения от судей и сотрудников Трибунала возле его здания. Он также попросил сообщить, какие обстоятельства оправдывали такие действия, кто их инициировал и как они документировались.

Во время пятничной манифестации у Конституционного трибунала, по информации Interia, одна из сотрудниц полиции получила травмы. При обыске у задержанного мужчины нашли нож. Перед зданием Трибунала продолжаются протесты правых кругов на фоне политического спора вокруг этого учреждения.

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