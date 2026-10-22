什切青地区检察院已就10月16日波兰宪法法庭大楼附近发生的事件展开调查。该程序是在内政与行政部长马尔钦·凯尔温斯基报告称涉嫌发生损害警察和总理利益的犯罪行为后启动的，Interia报道。

检察院正在核查什么

调查人员正在核查的事项包括，TV Republika电视台节目中可能存在呼吁传播一名女警察私人生活信息的行为。检察院表示，此后这些信息可能在未经她同意的情况下被公开传播，且相关情形可能危及该警察本人或其亲属的安全。

另一事件涉及TV Republika记者的信息字幕和言论。检察院指出，其中可能包含针对正在履行公务的警察以及总理的侮辱性和贬损性表述。调查人员还在调查，是否有人可能以对在集会期间维持秩序的警察提起刑事案件相威胁，意图迫使他们停止合法的公务行动。

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检察院表示，将查明事件经过和相关情况，以及已发布材料和言论的性质、内容及背景。部长瓦尔德马尔·茹雷克表示，言论自由并不意味着可以违反法律，或使警察及其家人面临危险。

宪法法庭主席的请求

宪法法庭主席博格丹·希温奇科夫斯基请求警察总监马雷克·博龙说明，在法庭大楼附近试图确认法官和法庭工作人员身份并获取其解释的法律依据。他还要求说明，哪些情况使这些行动具有正当性、由谁发起，以及如何记录。

据Interia消息，在周五于宪法法庭附近举行的示威活动中，一名女警察受伤。警方在搜查一名被拘留男子时发现一把刀。由于围绕这一机构的政治争议，右翼团体仍在法庭大楼前举行抗议活动。

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