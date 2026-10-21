在波兰格利维采，当地政府签署了建设该市南部绕城公路最后一段的合同。这段长1.7公里的路段将连接雷布尼克街和博伊科夫斯卡街。工程将由Colas Polska和Mostostal Zabrze GPBP SA组成的联合体实施，RMF24报道。

工期和成本

该项目价值约3000万兹罗提。承包商自合同签订之日起有26个月时间完成工程。按照这一时间表，整个格利维采南部绕城公路预计将于2028年完工。

新路段将在每个方向各设一条车道。它将完成从格利维采-索希尼察立交到雷布尼克街的路线，并应使驾驶员能够绕过市中心区域。

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配套基础设施

该项目不仅包括建设车行道。该路段还将配备步行和自行车路线、公交港湾、照明设施及雨水排放系统。在雷布尼克街附近，计划拓宽十字路口并安装交通信号灯。

此外，还计划新建通往格利维采机场区域和一家废物管理企业的出入口。格利维采市长卡塔日娜·库钦斯卡-布德卡表示，新的连接道路应能便利各区之间的出行、通勤以及驶离城市。她说，这也应减轻目前承担部分过境交通的小街道的负担。

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