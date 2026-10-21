欧洲议会副主席皮娜·皮切尔诺宣布绝食，旨在引起国际社会对俄罗斯占领下的乌克兰奥列什基市人道主义灾难的关注。她还呼吁公众和政府官员加入这一非暴力行动。

据欧洲议会副主席称，绝食的目的是促使国际社会关注奥莱什基的危急局势。皮切尔诺呼吁向该市提供人道主义援助，并为平民安全撤离创造条件。

“这场斗争不能仅靠我一人。我呼吁各协会、公民、国家和地方机构加入这场伟大的非暴力行动。 我们必须要求立即实现人道主义停火，允许食品和药品进入，并确保希望离开该市的平民能够安全撤离，”皮切尔诺写道。

皮娜·皮切尔诺还决定通过此次行动，支持教皇利奥十四世的努力以及“所有竭尽全力防止人道主义悲剧发生的人”。

欧洲议会副主席呼吁大家加入这一倡议，共同要求为奥列什科居民采取紧急人道主义措施。

皮娜·皮切尔诺在社交媒体X上发布了这一消息。

近日，乌克兰军队向赫尔松州暂时被占领的奥列什基市居民运送了超过4吨的人道主义援助物资。 由于该市实际上已被封锁，且部分居民身无分文且无法撤离，因此向当地民众提供了食品和药品。据赫尔松州行政管理局最新数据显示，奥列什基目前可能仍有约30名儿童滞留。

赫尔松州行政管理局强调，乌克兰方面将继续努力向奥列什基居民运送必需的食品和药品。 对于无法撤离且失去生计的人来说，此类援助可能至关重要。赫尔松州军事行政管理局副局长亚历山大·托洛孔尼科夫在接受乌克兰广播电台采访时谈到了这一点。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与罗马教皇利奥十四世的电话交谈中，提到了赫尔松州奥列什基市（该市目前处于临时被占领状态）的人道主义局势。 国家元首表示希望能够向该市运送人道主义援助，并将平民安全撤离。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，赫尔松州被俄罗斯军队占领的奥列什基是种族灭绝的典型例证。据他称，侵略者剥夺了当地居民（尤其是儿童）获得食物的机会，该市也遭受了大规模破坏。

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