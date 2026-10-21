Вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за гуманитарного кризиса в Олешках

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе в оккупированных Россией украинских Олешках. Она также призвала общественность и представителей власти присоединиться к этой ненасильственной акции.

По словам вице-президента Европарламента, цель голодовки — добиться внимания международного сообщества к критической ситуации в Олешках. Пичерно призывает обеспечить город гуманитарной помощью и создать условия для безопасного выезда гражданского населения.

«Эта борьба не может быть только моей. Я призываю ассоциации, граждан, национальные и местные учреждения присоединиться к этой большой ненасильственной акции. Мы должны требовать немедленного гуманитарного перемирия, доступа к продовольствию и медикаментам, а также возможности безопасно эвакуировать гражданских лиц, желающих покинуть город», — написала Пичерно.

Своей акцией Пина Пичерно также решила поддержать усилия Папы Льва XIV и «всех тех, кто делает всё возможное, чтобы предотвратить гуманитарную трагедию».

Вице-президент Европарламента призывает присоединиться к инициативе и совместно требовать принятия срочных гуманитарных мер в интересах жителей Олешок.

Об этом Пина Пичерно сообщила в социальной сети X.

Недавно украинские военные доставили жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области более 4 тонн гуманитарной помощи. Людям передали продукты и лекарства, ведь город фактически заблокирован, а часть жителей осталась без денег и возможности уехать. По последним данным Херсонской ОГА, в Олешках до сих пор могут находиться около 30 детей.

В Херсонской ОГА подчеркивают, что украинская сторона и в дальнейшем будет пытаться доставлять жителям Олешек необходимые продукты и медикаменты. Для людей, которые не могут уехать и остались без средств к существованию, такая помощь может быть критически важной. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные российскими войсками Олешки в Херсонской области являются примером геноцида. По его словам, захватчики лишили местных жителей, в частности детей, возможности получать еду, а город подвергся масштабным разрушениям.

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