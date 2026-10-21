Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через гуманітарну кризу в Олешках

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Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути міжнародну увагу до гуманітарної катастрофи в окупованих Росією українських Олешках. Вона також закликала громадськість і представників влади долучитися до ненасильницької акції.

За словами віцепрезидентки Європарламенту, мета голодування — домогтися уваги міжнародної спільноти до критичної ситуації в Олешках. Пічерно закликає забезпечити місто гуманітарною допомогою та створити умови для безпечного виїзду цивільного населення.

«Ця боротьба не може бути лише моєю. Я закликаю асоціації, громадян, національні та місцеві установи приєднатися до цієї великої ненасильницької акції. Ми мусимо вимагати негайного гуманітарного перемир’я, допуску їжі та ліків, а також можливості безпечно евакуювати цивільних осіб, які бажають покинути місто», — написала Пічерно.

Своєю акцією Піна Пічерно також вирішила підтримати зусилля Папи Лева XIV та «всіх тих, хто робить усе можливе, щоб запобігти гуманітарній трагедії».

Віцепрезидентка Європарламенту закликає долучатися до ініціативи та спільно вимагати термінових гуманітарних заходів для мешканців Олешок.

Про це Піна Пічерно повідомила у соцмережі X.

Нещодавно українські військові доставили жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині понад 4 тонни гуманітарної допомоги. Людям передали продукти та ліки, адже місто фактично заблоковане, а частина мешканців залишилася без грошей і можливості виїхати. За останніми даними Херсонської ОВА, в Олешках досі можуть перебувати близько 30 дітей.

У Херсонській ОВА наголошують, що українська сторона й надалі намагатиметься доставляти жителям Олешок необхідні продукти та медикаменти. Для людей, які не можуть виїхати й залишилися без засобів до існування, така допомога може бути критично важливою. Про це в інтерв’ю Українському радіо розповів заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окуповані російськими військами Олешки на Херсонщині є прикладом геноциду. За його словами, загарбники позбавили місцевих жителів, зокрема дітей, можливості отримувати їжу, а місто зазнало масштабних руйнувань.

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