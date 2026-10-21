Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Pina Picerno ogłosiła strajk głodowy, aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na katastrofę humanitarną w okupowanych przez Rosję ukraińskich Oleszkach. Wezwała również społeczeństwo i przedstawicieli władz do przyłączenia się do tej pokojowej akcji.

Według wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego celem strajku głodowego jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na krytyczną sytuację w Oleszkach. Picerno wzywa do zapewnienia miastu pomocy humanitarnej oraz stworzenia warunków umożliwiających bezpieczną ewakuację ludności cywilnej.

„Ta walka nie może być tylko moją. Wzywam stowarzyszenia, obywateli, instytucje krajowe i lokalne do przyłączenia się do tej wielkiej pokojowej akcji. Musimy domagać się natychmiastowego humanitarnego rozejmu, dopuszczenia żywności i leków, a także możliwości bezpiecznej ewakuacji osób cywilnych, które chcą opuścić miasto” – napisała Picerno.

Swoją akcją Pina Picerno postanowiła również wesprzeć wysiłki papieża Leona XIV oraz „wszystkich tych, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec tragedii humanitarnej”.

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego wzywa do przyłączenia się do tej inicjatywy i wspólnego domagania się podjęcia pilnych działań humanitarnych na rzecz mieszkańców Oleszok.

Pina Picerno poinformowała o tym w serwisie społecznościowym X.

Niedawno ukraińskie siły zbrojne dostarczyły mieszkańcom tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim ponad 4 tony pomocy humanitarnej. Mieszkańcom przekazano żywność i leki, ponieważ miasto jest praktycznie zablokowane, a część mieszkańców pozostała bez pieniędzy i możliwości wyjazdu. Według najnowszych danych Obwodowej Administracji Hersonu w Oleszach może nadal przebywać około 30 dzieci.

W Obwodowej Administracji Hersonu podkreślają, że strona ukraińska będzie nadal starała się dostarczać mieszkańcom Oleszok niezbędne produkty spożywcze i leki. Dla osób, które nie mogą wyjechać i pozostały bez środków do życia, taka pomoc może mieć kluczowe znaczenie. O tym w wywiadzie dla Radia Ukraińskiego opowiedział zastępca szefa Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Tolochnikow.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilnych mieszkańców – bezpiecznie ewakuować.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że okupowane przez wojska rosyjskie Oleszki w obwodzie chersońskim stanowią przykład ludobójstwa. Według niego najeźdźcy pozbawili lokalnych mieszkańców, w szczególności dzieci, możliwości uzyskania pożywienia, a miasto uległo rozległym zniszczeniom.

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