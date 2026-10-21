W USA senator demokratyczny Jon Ossoff ma przewagę nad republikaninem Mike’em Collinsem w wyścigu o mandat senatorski z Georgii. Według sondażu Atlanta Journal-Constitution i Uniwersytetu Georgii 48% prawdopodobnych wyborców poparło reelekcję Ossoffa, 40% — Collinsa, a kolejne 12% pozostawało niezdecydowanych. Informuje o tym The Hill.

Przewaga Ossoffa

Ossoff ma większe poparcie wśród kobiet, młodych wyborców i czarnoskórych wyborców. Według Atlanta Journal-Constitution Collins wyprzedza rywala wśród wyborców w wieku 65 lat i starszych oraz białych wyborców.

Ossoff ubiega się o drugą kadencję. Wcześniej w tym miesiącu on i Collins odbyli debatę, podczas której omawiali między innymi akta Jeffreya Epsteina, cła prezydenta Donalda Trumpa oraz wojnę w Iranie. Collins twierdził, że część reklam wspierających Ossoffa została opłacona przez miliardera z branży technologicznej powiązanego z Epsteinem. W odpowiedzi Ossoff wspomniał o głosowaniu Collinsa przeciwko ujawnieniu akt Epsteina latem 2025 roku.

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Wyścig o stanowisko gubernatora

W walce o stanowisko gubernatora Georgii republikanin Rick Jackson wyprzedza demokratkę Keishę Lance Bottoms o jeden punkt: 46% do 45%. Różnica ta mieści się w granicach błędu statystycznego, dlatego kandydaci faktycznie mają wyrównane szanse.

Wśród niezależnych wyborców Bottoms popiera 43%, Jacksona — 38%, a 18% nadal pozostaje niezdecydowanych. Rywalizują o stanowisko, które stanie się wolne po odejściu republikańskiego gubernatora Briana Kempa.

Sondaż przeprowadzono od 7 do 15 października wśród 1 000 prawdopodobnych wyborców w Georgii. Jego statystyczny margines błędu wynosi 3,1 punktu procentowego. Według biura sekretarza stanu Georgii ponad 188 tys. mieszkańców stanu już zagłosowało — około 50 tys. więcej niż w pierwszym dniu przedterminowego głosowania w 2022 roku.

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