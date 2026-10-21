《国会山报》：奥索夫在佐治亚州民调中领先柯林斯8个百分点

在美国，民主党参议员乔恩·奥索夫在争夺佐治亚州联邦参议院席位的竞选中领先共和党人迈克·柯林斯。根据《亚特兰大宪法报》和佐治亚大学的一项民调，48%的可能投票者支持奥索夫连任，40%支持柯林斯，另有12%尚未决定。《国会山报》报道。

奥索夫的优势

奥索夫在女性、年轻选民和非裔选民中获得更多支持。据《亚特兰大宪法报》报道，柯林斯在65岁及以上选民和白人选民中领先对手。

奥索夫正在竞选第二个任期。本月早些时候，他与柯林斯举行了辩论，讨论了包括杰弗里·爱泼斯坦档案、总统唐纳德·特朗普的关税以及伊朗战争在内的话题。柯林斯声称，一些支持奥索夫的广告由一名与爱泼斯坦有关联的科技亿万富翁出资。奥索夫则提及柯林斯在2025年夏天投票反对公开爱泼斯坦档案一事。

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州长职位之争

在佐治亚州州长职位的竞争中，共和党人里克·杰克逊以46%对45%领先民主党人凯莎·兰斯·博特姆斯1个百分点。这一差距处于误差范围内，因此两名候选人的实际形势不相上下。

在独立选民中，43%支持博特姆斯，38%支持杰克逊，18%仍未决定。他们正在争夺的职位将在共和党州长布赖恩·坎普离任后空缺。

该民调于10月7日至15日在1,000名佐治亚州可能投票者中进行，统计误差为3.1个百分点。根据佐治亚州州务卿办公室的数据，已有超过18.8万名该州居民投票，比2022年提前投票首日多约5万人。

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