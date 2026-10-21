В США сенатор-демократ Джон Оссофф имеет преимущество над республиканцем Майком Коллинзом в борьбе за место в Сенате от штата Джорджия. Согласно опросу Atlanta Journal-Constitution и Университета Джорджии, 48% вероятных избирателей поддержали переизбрание Оссоффа, 40% — Коллинза, еще 12% не определились. Об этом сообщает The Hill.

Преимущество Оссоффа

Оссофф пользуется большей поддержкой среди женщин, молодых и темнокожих избирателей. По данным Atlanta Journal-Constitution, Коллинз опережает соперника среди избирателей в возрасте от 65 лет и среди белых избирателей.

Оссофф баллотируется на второй срок. Ранее в этом месяце он и Коллинз провели дебаты, во время которых обсуждали, в частности, файлы Джеффри Эпштейна, пошлины президента Дональда Трампа и войну в Иране. Коллинз утверждал, что часть рекламы в поддержку Оссоффа была оплачена технологическим миллиардером, связанным с Эпштейном. В ответ Оссофф упомянул голосование Коллинза против обнародования файлов Эпштейна летом 2025 года.

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Гонка за пост губернатора

В борьбе за пост губернатора Джорджии республиканец Рик Джексон опережает демократку Кейшу Лэнс Боттомс на один пункт: 46% против 45%. Такая разница находится в пределах погрешности, поэтому кандидаты фактически имеют равные позиции.

Среди независимых избирателей Боттомс поддерживают 43%, Джексона — 38%, а 18% еще не определились. Они борются за должность, которая станет вакантной после ухода губернатора-республиканца Брайана Кемпа.

Опрос провели с 7 по 15 октября среди 1 000 вероятных избирателей Джорджии. Его статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта. По данным офиса государственного секретаря Джорджии, более 188 тысяч жителей штата уже проголосовали — примерно на 50 тысяч больше, чем в первый день досрочного голосования в 2022 году.

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