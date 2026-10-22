美国国会的主要民主党人表示，在一次机密情报简报会后，他们获悉俄罗斯联邦——一个侵略国——正在针对参加下个月中期选举的民主党人开展虚假信息活动。据《耶路撒冷邮报》报道。

选举安全简报会

参议员马克·沃纳和众议员吉姆·海姆斯告诉记者，是他们主动向国家情报总监杰伊·克莱顿提出举行选举安全简报会。他们以信息属机密为由，没有披露所获信息的细节。

沃纳和海姆斯表示，俄罗斯正在使用在线虚假信息，其方式与美国情报部门在2016年、2020年和2024年选举期间追踪的行动类似。沃纳称，莫斯科仍在将其行动重点对准民主党。

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人工智能广告与影响企图

沃纳还提及有关利用人工智能制作虚假广告的报道。他表示，这些广告涉及正在得克萨斯州竞选参议员的民主党人詹姆斯·塔拉里科，以及寻求在佐治亚州连任的参议员乔恩·奥索夫。

海姆斯称，俄罗斯人正在传播各种信息，包括有关投票机据称不可靠的说法。他强调，没有证据表明任何国家有能力渗透美国选举系统并改变投票结果。与此同时，这名议员认为，中国可能继续有针对性地试图影响选民。

白宫、国家情报总监办公室以及俄罗斯和中国大使馆均未回应置评请求。莫斯科和北京此前否认干预美国选举。

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