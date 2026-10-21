У Польщі підписали контракт на останню ділянку об’їзної дороги Глівіце — RMF24

У польському Глівіце місцева влада підписала контракт на будівництво останньої ділянки південної об'їзної дороги міста. Відрізок завдовжки 1,7 км з'єднає вулиці Рибницьку та Бойковську. Виконавцем робіт стане консорціум Colas Polska і Mostostal Zabrze GPBP SA, повідомляє RMF24.

Строки та вартість робіт

Вартість проєкту становить близько 30 млн злотих. На виконання робіт підряднику відведено 26 місяців від дня укладення договору. З огляду на цей графік, завершення всієї південної об'їзної дороги Глівіце очікують у 2028 році.

Нова ділянка матиме по одній смузі руху в кожному напрямку. Вона завершить маршрут від автомобільної розв'язки Глівіце-Сосниця до Рибницької вулиці та має дати водіям можливість об'їжджати центральну частину міста.

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Додаткова інфраструктура

Проєкт передбачає не лише будівництво проїзної частини. На відрізку облаштують маршрут для пішоходів і велосипедистів, автобусні кишені, освітлення та систему відведення дощових вод. Біля Рибницької вулиці планують розширити перехрестя і встановити світлофори.

Також передбачено нові з'їзди до території аеродрому Глівіце та підприємства з управління відходами. Міська голова Глівіце Катажина Кучинська-Будка заявила, що нове сполучення має полегшити поїздки між районами, доїзд на роботу та виїзд із міста. За її словами, воно також має розвантажити менші вулиці, якими нині проходить частина транзитного руху.

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