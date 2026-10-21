据报道，马斯克曾限制Starlink向乌克兰军方提供服务——《华尔街日报》

美国亿万富翁埃隆·马斯克下令降低军用版“星链”（Starlink）的运行速度，而乌克兰国防军正依赖该系统。据媒体报道，这一决定在基辅引发了担忧，并在美国总统唐纳德·特朗普的行政团队中造成了一片茫然。

《华尔街日报》援引消息人士的话报道了这一情况。

该报指出，马斯克和特朗普都曾对乌克兰表示不满，原因是乌克兰在过去几周内对俄罗斯炼油厂发动了袭击，特朗普认为这正是能源价格高企的原因。

据消息人士称，上周马斯克限制了乌克兰设备接入卫星网络的速度，这使得部分攻击型和拦截型无人机几乎无法发挥作用。

两名消息人士透露，在限速消息公开后不久，马斯克和特朗普在一次电话交谈中讨论了关于“星链”的决定。

其中一位消息人士还称，在关于限制Starlink速度的决定出台之前，马斯克和特朗普就已经讨论过这一问题。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基的公开抱怨——即如果不恢复无限制的服务，乌克兰人可能会丧生—— ——导致外界对谁下达了限速命令一事普遍感到困惑，并引发了白宫内部的非正式调查。

据这些消息人士称，在随后的风波中， SpaceX的代表曾与白宫同事联系，试图达成共识并起草一份联合声明，称在马斯克下达相关指令之前，该公司与特朗普政府已就相关行动进行了协调。

马斯克本人在降速消息公之于众后，在X上写道：“任何速度或使用限制都由美国武装部队，最终由美国总统决定。”

周一，特朗普向记者表示，他不知道谁应对Starlink速度降低负责，“但我希望查明此事”。

一些美国官员声称，马斯克是单方面采取行动的，且特朗普并未明确下令对乌克兰采取任何报复措施。

然而，一位知情人士 透露，马斯克在实施新的网速限制前曾与多位政府官员进行过沟通，其中包括特朗普。据乌克兰官员称，这一限制使得俄罗斯导弹得以绕过他们的防空系统。

来源：《华尔街日报》

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在接受皮尔斯·摩根采访时，批评了针对乌克兰军用无人机实施的“星链”服务限制。他表示，这可能会导致重大人员伤亡。

美国企业家埃隆·马斯克解释了谁负责决定“星盾”（Starshield）军事卫星系统的使用。他的这一声明是在有报道称乌克兰无人机在执行任务时出现通信中断之后发表的。

在美国，SpaceX创始人埃隆·马斯克表示，关于限制“星盾”（StarShield）系统速度或使用方式的决定由美国武装部队作出，而最终决定权在于总统唐纳德·特朗普。

关注我们在