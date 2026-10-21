调查间谍软件Pegasus采购和使用情况的波兰议会委员会已通过其工作最终报告。正如RMF24报道，该委员会认定，购买该系统、将其提供给波兰执法部门，以及将其用于针对当时执政当局反对者的行为均属非法。

该决定在委员会第131次暨最后一次会议上通过。该机构出席的六名成员均投票支持该文件。在规定期限内，未收到对两周前提交的报告草案的任何修正意见。

报告将提交波兰议会

委员会主席马格达莱娜·斯罗卡被选为该机构在波兰议会的代表。她表示，提交不同意见的截止时间为11月5日12:00。此后，波兰议会议长须确定会议日期，届时将提交报告的公开部分和非公开部分。

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会议期间还决定销毁委员会工作期间创建并存放于波兰议会秘密办公室的机密工作笔记。

公开部分的结论

此前公布的报告公开部分指出，Pegasus在未获得电信系统所需安全认证的情况下被使用。委员会还表示，通过该软件获取的数据可能被传输到波兰境外，主要是传输给该系统制造商、以色列公司NSO Group。

委员会称，法院未获得有关Pegasus全部功能的信息。该系统的采购成本为3340万兹罗提，而其资金来自旨在帮助犯罪受害者的司法基金，这引发了异议。委员会点名了其认为应对Pegasus采购和实施负责的人员，并表示已向检察机关提交了举报材料。

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