Комиссия Сейма Польши, расследовавшая закупку и использование шпионского программного обеспечения Pegasus, приняла окончательный отчет о своей работе. Как сообщает RMF24, комиссия пришла к выводу, что приобретение системы, предоставление ее польским службам и применение в отношении оппонентов тогдашней власти были незаконными.

Решение приняли на 131-м и последнем заседании комиссии. За него проголосовали шесть присутствовавших членов органа, все они поддержали документ. В установленный срок не поступило ни одной поправки к проекту отчета, представленному двумя неделями ранее.

Отчет представят Сейму

Главу комиссии Магдалену Сроку избрали представительницей органа перед Сеймом. По ее словам, срок подачи особого мнения истекает 5 ноября в 12:00. После этого маршалок Сейма должен определить дату заседания, на котором представят открытую и непубличную части отчета.

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Во время заседания также приняли решение уничтожить секретные рабочие заметки, созданные в ходе работы комиссии и размещенные в Тайной канцелярии Сейма.

Выводы открытой части

В открытой части отчета, представленной ранее, указано, что Pegasus использовали без необходимой аккредитации безопасности телекоммуникационной системы. Комиссия также отметила, что данные, полученные с помощью этого программного обеспечения, могли передаваться за пределы Польши — прежде всего израильской компании NSO Group, производителю системы.

По данным комиссии, суды не получали информацию обо всех возможностях Pegasus. Стоимость закупки системы составила 33,4 млн злотых, а ее финансирование из Фонда справедливости, предназначенного для помощи пострадавшим от преступлений, вызвало возражения. Комиссия назвала лиц, которых считает ответственными за приобретение и внедрение Pegasus, и сообщила о подаче уведомлений в прокуратуру.

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