Komisja Sejmu Polski badająca zakup i wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego Pegasus przyjęła końcowy raport ze swojej pracy. Jak informuje RMF24, komisja uznała, że nabycie systemu, przekazanie go polskim służbom oraz używanie go wobec przeciwników ówczesnej władzy były nielegalne.

Decyzję podjęto na 131. i ostatnim posiedzeniu komisji. Głosowało za nią sześciu obecnych członków organu, wszyscy poparli dokument. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne poprawki do projektu raportu przedstawionego dwa tygodnie wcześniej.

Raport zostanie przedstawiony Sejmowi

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka została wybrana przedstawicielką organu przed Sejmem. Jak poinformowała, termin na zgłoszenie zdania odrębnego upływa 5 listopada o godz. 12:00. Następnie marszałek Sejmu ma wyznaczyć termin posiedzenia, podczas którego zostaną przedstawione jawna i niejawna części raportu.

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Podczas posiedzenia podjęto również decyzję o zniszczeniu tajnych notatek roboczych sporządzonych w trakcie prac komisji i umieszczonych w Kancelarii Tajnej Sejmu.

Wnioski z części jawnej

W przedstawionej wcześniej jawnej części raportu wskazano, że Pegasus był używany bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa systemu telekomunikacyjnego. Komisja zaznaczyła również, że dane uzyskane za pomocą tego oprogramowania mogły być przekazywane poza granice Polski — przede wszystkim izraelskiej firmie NSO Group, producentowi systemu.

Według komisji sądy nie otrzymywały informacji o wszystkich możliwościach Pegasusa. Koszt zakupu systemu wyniósł 33,4 mln złotych, a jego finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczonego na pomoc ofiarom przestępstw, budziło zastrzeżenia. Komisja wskazała osoby, które uważa za odpowiedzialne za zakup i wdrożenie Pegasusa, oraz poinformowała o złożeniu zawiadomień do prokuratury.

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