Стало известно, как Маск ограничивал работу Starlink для украинских военных — WSJ

Американский миллиардер Илон Маск распорядился снизить скорость работы военной версии Starlink, на которую полагаются украинские силы обороны. По данным СМИ, это решение вызвало беспокойство в Киеве и растерянность в администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, которая ссылается на источники.

Издание напоминает, что и Маск, и Трамп выразили недовольство в адрес Украины в связи с нанесением ею ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в течение последних недель, в чём президент видит причину высоких цен на энергоносители.

По словам источников, на прошлой неделе Маск ограничил скорость, с которой украинское оборудование могло подключаться к спутниковой сети, что сделало некоторые ударные и перехватывающие дроны практически бесполезными.

Два источника сообщили, что Маск и Трамп обсудили решение по поводу Starlink во время телефонного разговора вскоре после того, как информация об ограничении скорости стала достоянием общественности.

Один из источников также утверждал, что Маск и Трамп обсуждали этот вопрос ещё до принятия решения об ограничении скорости Starlink.

Публичные жалобы президента Украины Владимира Зеленского — а именно о том, что украинцы могут погибнуть, если не будет возобновлено неограниченное предоставление услуг, — привели к повсеместной путанице относительно того, кто отдал приказ о снижении скорости, а также к неофициальному расследованию в Белом доме.

По словам этих источников, во время разгоревшегося скандала представители SpaceX связались с коллегами из Белого дома, пытаясь прийти к единому пониманию и выработать совместное заявление о том, что компания и администрация Трампа координировали свои действия до того, как Маск отдал соответствующее распоряжение.

Сам Маск после того, как информация о снижении скорости стала достоянием общественности, написал в X: «Любые ограничения скорости или использования принимаются вооружёнными силами США и, в конечном счёте, президентом США».

В понедельник Трамп заявил журналистам, что не знает, кто несет ответственность за снижение скорости Starlink, «но я хотел бы это выяснить».

Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал в одностороннем порядке и что Трамп конкретно не приказывал принимать какие-либо ответные меры против Украины.

Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Маск общался с несколькими представителями администрации, в частности с Трампом, прежде чем ввести новое ограничение скорости, которое, по словам украинских чиновников, позволило российским ракетам обойти их системы противовоздушной обороны.

Источник: WSJ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничение работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы StarShield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способах использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом.

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