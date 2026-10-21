PDK领导人贝德里·哈姆扎在科索沃辞职——Balkan Insight

在科索沃，科索沃民主党（PDK）领导人贝德里·哈姆扎宣布辞去该政治力量主席一职，他担任这一职务不足一年。PDK目前是该国最大的反对党，Balkan Insight报道。

党内选举

哈姆扎表示，他的决定将使启动党内选举程序成为可能，PDK成员将在这一过程中决定该党未来的领导层。他还主张让更多年轻人参与这一过程。

哈姆扎表示，在党主席团会议后，他已不可撤销地辞去主席职务。与此同时，这位政治人物强调，他不会离开PDK，并将继续认同该党的政治价值观。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

PDK在议会中的地位

据Balkan Insight报道，哈姆扎辞职发生在海牙战争罪行法院认定两名前PDK领导人——哈希姆·萨奇和卡德里·韦塞利——犯有战争罪，并分别判处他们25年和18年监禁五周后。

PDK由科索沃解放军的高层领导人在1998—1999年科索沃战争后组建。该党于2007年首次上台执政，次年，在其执政期间，科索沃宣布脱离塞尔维亚独立。在6月的议会选举中，PDK赢得120个席位中的22席，而总理阿尔宾·库尔蒂所属的“自决”党获得53个席位。

关注我们在